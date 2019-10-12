Суд Кишинева выдал мандат на арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Один из богатейших бизнесменов страны подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах.

Суд Кишинева выдал мандат на арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Один из богатейших бизнесменов страны подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру по борьбе с коррупцией.МВД Молдавии подозревает Плахотнюка в участии в хищении миллиарда долларов из финансовой системы страны.В июне 2019 года после того, как Демократическая партия оказалась в оппозиции, Плахотнюк и его ближайшее окружение срочно покинули Молдавию. Вскоре он также оставил пост лидера Демократической партии.В России Владимир Плахотнюк обвиняется по делу о покушении на убийство, в контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, а также в финансовых махинациях. Следствие установило, в 2013-2014 годах Плахотнюк и его сообщник Вячеслав Платон вывели за пределы России более 37 миллиардов рублей.