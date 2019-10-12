Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.В заявлении ведомства сообщается, что по согласованию с президентом и госсекретарем приказ делегирует министру финансов полномочия вводить санкции против индивидуальных лиц и правительственных органов Турции за нарушение прав человека или за действия, которые ведут к ухудшению обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.Кроме того, американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Штаты способны "вырубить" экономику Турции в том случае, если это понадобится. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс".