Президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Соответствующая информация опубликована в документе Белого дома в пятницу, 11 октября. Салливан станет послом в России, если его кандидатуру утвердит сенат США.
Ранее сообщалось, что Джон Хантсман ушел с поста посла США в России. Такое решение было связано с его желанием участвовать в борьбе за кресло губернатора штата Юта.
Джон Салливан известен своими жесткими высказываниями по крымскому вопросу, также он обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы.
Ранее ряд зарубежных СМИ уже назвал имя кандидата на пост посла в России.