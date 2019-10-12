Россияне шокированы убийством девятилетней школьницы в Саратове. Скандальный блогер Лена Миро обнародовала причину трагедии и назвала виновных.

Россияне шокированы убийством девятилетней школьницы в Саратове. Скандальный блогер Лена Миро обнародовала причину трагедии и назвала виновных.Миро объяснила, почему толпа горожан всю ночь требовала выдать им преступника для самосуда. По ее мнению, люди не верят в справедливое наказание виновного."Почему не верят? Да потому, что его уже один раз наказывали. Он уже был судим. И вышел – полная сил здоровая 35-летняя сволочь. Вышел. Выследил девятилетнюю школьницу. Поймал. Затащил в гаражи. Что он сделал там с ней, даже представить страшно", – отметил блогер.Миро не понимает, как можно верить в такое правосудие. "Ну, как бы же все по закону: в прошлый раз его поймали и осудили. Типа исправили. Но не исправили", – подчеркнула блогер."Не исправили – в этом проблема", – заявила автор.Миро напомнила, что по нынешнему законодательству насильников и педофилов выпускают, когда они отсидят не такой уж и большой срок. И они выходят, чтобы снова совершить подобное преступление. "Вот как сейчас – оборвалась жизнь ребенка!" – написала пребывающая в ужасе Лена.Блогер считает, что разгоняя газом толпу, проблемы не решить. Поможет только изменение закона, когда за сексуальные преступления будут кастрировать, сажать пожизненно или вообще казнить.