Сергей Григорьев, которого арестовали за убийство сотрудника Следственного комитета, переведен в психиатрическое отделение при следственном изоляторе. Убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере и наблюдается у нарколога.

Сергей Григорьев, которого арестовали за убийство сотрудника Следственного комитета, переведен в психиатрическое отделение при следственном изоляторе. Убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере и наблюдается у нарколога. Об этом говорится в материалах уголовного дела.В настоящее время Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ответственного секретаря Общественно наблюдательной комиссии Ивана Мельникова. Он отметил, что содержаться там Григорьев будет до направления его на психиатрическую экспертизу.Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жителя Санкт Петербурга Сергея Григорьева. В ходе заседания мужчина признал свою вину.Трагический инцидент произошел 1 октября. Григорьев нанес смертельный удар заточкой в сердце сотруднику СКР возле проходной здания Следственного комитета в Москве. Убийца попытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии.