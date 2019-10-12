Обещали сменить главу Нафтогаза, посла США на Украине и порешать все вопросы с адвокатом Трампа: в Америке арестованы два бизнесмена, которые объявляли себя посредниками между Киевом и Вашингтоном в вопросах большой политики.

Обещали сменить главу "Нафтогаза", посла США на Украине и порешать все вопросы с адвокатом Трампа: в Америке арестованы два бизнесмена, которые объявляли себя посредниками между Киевом и Вашингтоном в вопросах большой политики. Несмотря на то, что оба они типичные аферисты, повлиять на большую политику им все-таки удалось.Уроженца Украины Льва Парнаса и уроженца Белоруссии Игоря Фрумана арестовали в вашингтонском аэропорту Даллеса. Сняли с рейса до Вены и отвезли в федеральный суд Вирджинии — он неподалеку. Запутанным делом занимается прокуратура южного округа штата Нью-Йорк."Подозреваемые нарушили закон, чтобы получить политическое влияние без раскрытия информации, кто в реальности делал пожертвования, и откуда шли деньги. Они желали получить влияние не только ради собственных финансовых интересов, но и ради политических интересов как минимум одного иностранного чиновника — сотрудника правительства Украины, который хотел добиться отзыва посла США на Украине", — сообщил Джеффри Берман, прокурор южного округа штата Нью-Йорк.Мэри Йованович, которая и была тем самым послом, сегодня, кстати, ждут на Капитолийском холме. Для оппонентов Трампа она важный персонаж так называемого "украинагейта". Именно через нее пытался действовать трамповский адвокат Джулиани в поисках информации о коррупционных проделках семьи Байденов. Йованович (посол обамовского призыва) помогать Трампу отказалась, потребовала официального запроса, а вот Фруман и Парнас согласны были все решить по-свойски."Эти двое были теми, кто дал информацию о Байдене ближнему кругу Трампа. Ту самую информацию, которую Трамп озвучил президенту Зеленскому в пресловутом разговоре по телефону", — объясняет Брэндан Фишер, директор федеральной программы реформ наблюдательного органа Campaign Legal Center.Компромат в обмен на "Нафтогаз" — так, если совсем грубо, в понимании Фрумана и Парнаса выглядела самая головокружительная в их жизни схема. То ли бизнесмены, то ли аферисты мечтали о смене руководства украинской нефтегазовой компании. Хотели получить над ней контроль и уповали в этом на все того же Джулиани, которому могли быть полезны своими киевскими знакомствами. Обещали сведения о трамповском конкуренте из первых рук — чуть ли не от генпрокурора Луценко. За несколько часов до ареста Фрумана и Парнаса вместе с адвокатом президента США видели в "Трамп-отеле". Видели не впервые. Вот кое-что из архивов:Парнас: Только что поздравили Мойшу тоже.Парнас: Привет, Мойша!Джулиани: Привет, Мойша!Парнас: Поздравляем тебя!Джулиани: Мне нравится то фото. Жду не дождусь возвращения.Парнас: Скоро увидимся на Украине.Фруман: Анатевка — лучшее место в мире.Парнас: Мы любим тебя.Фруман: Мы любим тебя.Лев Парнас — бывший продавец компьютерной техники, гнавший в 90-х годах контейнеры через Атлантику. Игорь Фруман — зять директора одесского магазина "Овощи фрукты" на Дерибасовской. Руди Джулиани — некогда мэр крупнейшего города США. Мойша, любовь к которому объединила таких разных людей, это, скорее всего, главный раввин Украины Моше Реувен Асман.А вот Анатевка — это поселок неподалеку от Киева, который возводили для переселенцев с востока страны. И Фруман, и Парнас входили в попечительский совет организации, что обещала Джулиани звание почетного градоначальника этого местечка.Мелькали Парнас и Фруман и на общих фотографиях и с сыном Трампа Эриком, и даже с самим Дональдом Трампом, и в поместье Мар-а-Лаго, и в Вашингтоне. Вот коллективное фото: стоят вместе с вице-президентом Пенсом. Вот с Трампом Фруман, а вот с ним же Парнас. И прямо в Белом доме."Я не знаю этих джентльменов. Вполне вероятно, что есть их фото вместе со мной, потому что у меня есть фотографии со всеми. У меня есть фотографии со всеми присутствующими здесь. Может, они были клиентами Джулиани. Спросите Руди, а я не знаю", — заявил президент США Дональд Трамп.Пока спросить не получается. Джулиани закрылся от журналистов, но ему, видимо, все же придется дать показания в Конгрессе. После истории с Парнасом и Фруманом демократы вцепились в него такой мертвой хваткой, что уже не отпустят."Появились очень тревожные сообщения о том, что двоим связанным с Джулиани людям были предъявлены обвинения. Джулиани замешан в это по самое горло. Он должен дать показания под присягой, чтобы ему задали вопросы, и правда вышла на свет", — считает Чак Шумер, сенатор Конгресса США от Демпартии.Что касается Парнаса и Фрумана, то им грозит до 20 лет тюрьмы. И дело даже не в компромате на Байдена. Обоих обвиняют в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В мае 2018 года их общая офшорная компания перечислила 325 тысяч долларов в один из избирательных фондов Трампа. Фруман отдельно перевел еще 15 тысяч в предвыборный фонд бывшего губернатора штата Флорида, 35 тысяч — на избирательную кампанию республиканца Адама Патнама и 50 тысяч — в фонд сторонника Трампа Рона Десантиса. Кстати, в деле есть еще два фигуранта: уроженец Украины Андрей Кукушкин (его арестовали в Калифорнии) и американец Дэвид Корреа (этот пока на свободе).Парнаса и Фрумана, тем временем, выпустили по залог. Судья установил, что составлять он должен по миллиону долларов за каждого, плюс оба должны носить на себе датчики GPS во избежание побега. На следующей неделе деловые люди должны предстать перед судом уже в Нью-Йорке.