В Лос-Анджелесе На 79 году жизни скончался актер Роберт Форстер. Смерть настигла артиста в его собственном доме. По данным издание Hollywood Reporter, Форстер долгое время боролся со ..

В Лос-Анджелесе На 79 году жизни скончался актер Роберт Форстер. Смерть настигла артиста в его собственном доме.По данным издание Hollywood Reporter, Форстер долгое время боролся со злокачественной опухолью в головном мозге. Врачи не сумели помочь номинанту на "Оскар". Артист скончался в день выхода своего последнего фильма "Путь: Во все тяжкие".