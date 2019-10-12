Ночью в поселке Балакирево Александровского района произошел крупный пожар.

Вчера около одиннадцати часов пожарным поступило сообщение о возгорании производственного цеха в поселке Балакирево Александровского района. По неустановленным пока причинам выгорело 100 кв.м площади цеха.Спустя считанные минуты спасатели Александровского гарнизона уже работали на месте происшествия. Несмотря на внушительную площадь возгорания, пострадавших нет. По информации областного МЧС-к ликвидации последствий пожара привлекалось 10 единиц техники и 29 человек.(Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области)