В пригороде Мадрида временно закроют мавзолей, где похоронен диктатор Франсиско Франко. Власти опасаются беспорядков во время эксгумации останков.

В пригороде Мадрида временно закроют мавзолей, где похоронен диктатор Франсиско Франко. Власти опасаются беспорядков во время эксгумации останков.Каудильо, который возглавлял Испанию на протяжении почти 40 лет, планируют предать земле на кладбище в Эль-Пардо. Родственники не согласны с перезахоронением.Франсиско Франко был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне в Испании. После победы Франко установил в стране правый авторитарный режим, сообщает телеканал "Россия 24".