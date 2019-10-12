Работы победителей Конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 года привезли в ЮАР. Увидеть фотоработы можно будет в Кейптауне до 24 октября.

Работы победителей Конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 года привезли в ЮАР. Кейптаун принимает выставку лучших молодых фотожурналистов мира четвертый год подряд. Увидеть фотоработы можно будет до 24 октября."Мы гордимся тем, что принимаем выставку победителей Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина 2019 года на своей площадке в Кейптауне и работаем вместе, чтобы создать ясно видимое будущее не только для молодых фотожурналистов, но для самой профессии", — сказал владелец галереи FORM, в которой проходит выставка.На выставке в Кейптауне представлено около полусотни работ, которые аккумулируют в себе основные темы современного информационного потока. Среди них — вопросы вынужденной миграции и сохранение этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство и другие.Одной из наиболее ярких работ стала фотография "Распил", сделанная фотожурналистом из ЮАР Джастином Салливаном, второй год подряд побеждающего на конкурсе им. Андрея Стенина. На ней изображен африканский слон, расчлененный браконьерами – добытчиками слоновой кости.