Американский темнокожий актер Билли Портер, известный по сериалам Американская история ужасов и Поза, может сыграть фею-крестную в новом мюзикле от Sony Золушка. В настоящее время насчет этого ведутся переговоры.

Американский темнокожий актер Билли Портер, известный по сериалам "Американская история ужасов" и "Поза", может сыграть фею-крестную в новом мюзикле от Sony "Золушка". В настоящее время насчет этого ведутся переговоры.В самой компании пока никак не комментируют эту информацию, сообщает Variety. Если все пройдет успешно, Портер присоединится на съемочной площадке к певице Камиле Кабельо, которая должна исполнить роль принцессы.Кроме профессиональной деятельности темнокожий актер известен своей нетрадиционной ориентацией. В январе 2017 года он связал себя узами брака с Адамом Смитом после восьми лет отношений.