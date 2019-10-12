Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара.

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара.В ходе телефонного разговора Марк Эспер четко дал понять, что Штаты выступают против нескоординированных действий Турции, потому что они ставят под угрозу процесс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (запрещена в России).Фара сообщила, что Эспер выразил обеспокоенность действиями Турции, поскольку они могут нанести вред военнослужащим США в Сирии. Представитель американского оборонного ведомства отметила, что Штаты призывают турецкую сторону отказаться от операции на северо-востоке Сирии. Такое решение может повысить вероятность того, что Америка, Турция и их партнеры смогут выработать общий подход по деэскалации ситуации, пока она не стала непоправимой.Ранее США заявили о возможности введения санкций против Турции, если во время операции на севере Сирии турецкие военные начнут этнические чистки или будут воевать против мирного населения.