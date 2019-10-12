На юге Сирии боевики подорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Никто из военнослужащих не пострадал.

На юге Сирии боевики подорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Никто из военнослужащих не пострадал.Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Анхуль. Первое взрывное устройство сработало вблизи автоколонны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.Через 20 минут, когда к месту происшествия приехали подразделения сирийских органов безопасности, произошел взрыв еще одной бомбы. В результате двое сирийцев получили легкие ранения, передает РИА Новости.