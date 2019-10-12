Сотрудники таможенного поста в аэропорту Ташкента задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из Узбекистана два слитка золота общей стоимостью 7,5 тысячи долларов. При этом нарушитель использовал необычный способ перевозки драгоценностей — он спрятал их у себя во рту.

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Ташкента задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из Узбекистана два слитка золота общей стоимостью 7,5 тысячи долларов. При этом нарушитель использовал необычный способ перевозки драгоценностей — он спрятал их у себя во рту.Об инциденте сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу государственного таможенного комитета Узбекистана. Гражданин страны должен был лететь за рубеж. Во время прохождения "зеленого коридора" его подвергли дополнительной таможенной проверке. Этому поспособствовал сам мужчина, поскольку его волнение показалось подозрительным.В результате проверки с помощью сканера в полости рта гражданина обнаружили два небольших самодельных слитка золота общим весом 213 граммов. Его стоимость составила более 70 миллионов сумов (около 7,5 тысячи долларов).Это уже не первый случай, когда в аэропорту Ташкента задерживают злоумышленников, пытающихся вывезти драгоценности. В июле 2019 мужчина спрятал в желудке более четырехсот граммов золота, стоимость которых оценивалась в 17 тысяч долларов.Согласно установленным нормам ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физические лица могут провезти без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов, общий вес которых составляет не более 30 граммов.