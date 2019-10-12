Председатель Госдумы Вячеслав Володин принимает участие в III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле. Спикер нижней палаты парламента России предложил создать рабочую группу по законодательному обеспечению борьбы с терроризмом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принимает участие в III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле. Спикер нижней палаты парламента России предложил создать рабочую группу по законодательному обеспечению борьбы с терроризмом.Участие в мероприятии принимают делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции. Вячеслав Володин напомнил собравшимся, что в июне 2017 года государства-участники Шанхайской организации сотрудничества одобрили конвенцию по противодействию экстремизму. В документе отражается коллективный подход к борьбе с терроризмом. Россия, Китай, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан ратифицировали эту конвенцию."В ходе предстоящего в следующем году председательства России в ШОС рассчитываем провести первую встречу спикеров парламентов государств-членов Организации. Приглашаем вас также к участию и диалогу в рамках этой уважаемой структуры", – предложил Вячеслав Володин.Он добавил, что вопросы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом и укрепления регионального сотрудничества будут приоритетом для парламентариев в будущем. "Предлагаю, если вы меня поддержите, коллеги, подумать о создании специальной рабочей группы с участием профильных комитетов наших парламентов", – заметил спикер Госдумы.Он добавил, что перед такой группой будет поставлена задача выработать конкретные шаги для реального вклада в законодательстве в соответствующей сфере. "Возможно, мы могли бы здесь выработать модельные решения, которые будут нашими странами востребованы", – заключил Вячеслав Володин.