Перед III Конференцией спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках самого мероприятия он провел двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Мустафой Шентопом.

Перед III Конференцией спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках самого мероприятия он провел двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Мустафой Шентопом.После прибытия в Турцию Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану приветственные слова от президента России Владимира Путина. Также они обсудили укрепление межрегионального взаимодействия и гармонизацию законодательств стран для успешной борьбы с терроризмом. Все эти темы поднимаются на соответствующей конференции в Стамбуле.В рамках самого мероприятия спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. В ходе двусторонней встречи глава нижней палаты парламента России заметил, что формат Конференции необходимо расширять, структурировать его работу и приходить к конкретным решениям."Основа сегодняшнего диалога – пусть в три года", – подчеркнул он.Володин заметил, что странам необходимо привлечь профильные комитеты своих парламентов для выработки общих подходов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. "Соединенным Штатам Америки зачастую удобно, когда очаги напряжения создаются в наших регионах, когда эти проблемы нас тормозят, ослабляют, создавая условия, чтобы легче было вмешиваться в дела наших стран, региона Большой Евразии", – рассказал спикер Госдумы.Он отметил, что зачастую США не признают террористическими организациями те группировки, которые считаются таковыми в наших странах. Подобные действия создают реальную угрозу для государств региона. "Это двойные стандарты, считаем это недопустимым", – подчеркнул Володин.В связи с этим, добавил он, необходимо выработать механизмы борьбы с подобными двойными стандартами и с вмешательством в дела независимых стран. "Только сильное суверенное государство может противостоять терроризму. Нам необходимо делать все, чтобы недопустимы вмешательства в дела суверенных государств, их разрушения", – уверен спикер нижней палаты российского парламента.Нельзя допустить повторения сценария Ливии и Ирака на территории Сирии, добавил Володин. И именно в парламентском взаимодействии он видит путь, способный помочь достичь подобных результатов.Мустафа Шентоп, в свою очередь, отметил, что за три года проведения Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия участники мероприятия достигли консенсуса и конструктивности. А расширение числа ее членов должно способствовать повышению качества и уровню встреч.