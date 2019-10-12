Житель телестройки Евгений Ромашов посвятил возлюбленной песню. Выступление участника шоу Дом-2 попадет в эфир 12 октября.

Житель телестройки Евгений Ромашов посвятил возлюбленнойпесню. Выступление участника шоу "Дом-2" попадет в эфир 12 октября.В Сети появился анонс очередного выпуска скандальногореалити. В "Инстаграм"-аккаунте шоу "Дом-2"опубликовали короткую запись.В кадре Евгений Ромашов со сцены поет трогательную песню. "Подаримне ночь, / Подари мне небо это, / Подари мне любовь, / Подари мне огонь, /Подавиво мне боль", – обращается он к зазнобе Юлии Белой.Избранница Ромашова, как единственный зритель на этом импровизированномконцерте, танцует и кружится под звучащую мелодию. Кажется, пением возлюбленногоЮлия осталась довольна.Отметим, что у большинствапоклонников номер Евгения Ромашова вызвал негативные эмоции. Фанатыотмечали, что житель телестройки поет под фонограмму. Особо народ злился из-затого, что Евгений даже не старался открывать рот тогда, когда это было нужно."Все в Бузову ... таланты😲😲😲😢😢😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ну это пока они на проекте. Дрова то рубить да телефонами торговатьникому неохота......охота в телевизор", "Он даже подфанеру не попадает🤦🏻‍♀️", "Фанерщик 😂🤦‍♀️🤦‍♀️", "Под фанеру чебне петь? Со съемок их фанер видели видео?", "Почему не попадает в фонограмму?😂😂😂 это никого не смутило?😂😂😂", "Танец пластилиновых цицек. Подтанцовка окаменелой мумии. Правда вокалтоже не привлекательный", "А без фанеры он **** поет. ))", "У него одна песня на все случаи жизни🤮🤢", – оплевали звезду зрители.