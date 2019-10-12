Лекции нобелевских лауреатов, зрелищные научные шоу и интеллектуальные битвы: в Москве открывается ежегодный фестиваль NAUKA 0+. В этом году форум, который продлится три дня, посвящен 150-летию периодической таблицы химических элементов. Как еще с пользой и удовольствием провести предстоящие выходные?

Лекции нобелевских лауреатов, зрелищные научные шоу и интеллектуальные битвы: в Москве открывается ежегодный фестиваль NAUKA 0+. В этом году форум, который продлится три дня, посвящен 150-летию периодической таблицы химических элементов. Как еще с пользой и удовольствием провести предстоящие выходные?Хотели бы вы научиться собственными руками создавать огненный торнадо или узнать, из каких химических элементов состоят наши эмоции? Чтобы одолеть гранит науки, необязательно его грызть: можно смешивать и поджигать на фестивале науки.Девяносто площадок по всей Москве — МГУ, "Зарядье", Дарвиновский музей. Программа разнообразная: это лекции, встречи с известными учеными, научные шоу и обязательно игровые семинары. Точное расписание — на сайте фестиваля. Записывайтесь на занятия, не стесняясь: науке все возрасты покорны, ограничений нет.Тех, кому ближе искусство, приглашают на фестиваль "Территория". Две недели в столичных театрах можно будет увидеть самые необычные постановки современных режиссеров из семи стран — Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Литвы и России. Опера, балет, драма — классические жанры в новом неожиданном воплощении. Билеты разбирают очень быстро, так что поторопитесь! В эти выходные — "Русалка" на Новой сцене Большого театра.В Музее русского импрессионизма — искусство испанское. Рамон Касас, Хоакин Соролья, Игнасио Сулоага — на выставке представлено более 50 работ самых известных художников королевства конца XIX — начала XX веков. Живописные полотна, скульптуры, графика — лучшие шедевры из музеев и частных коллекций Испании.Завтра, 12 октября, свой день рождения празднует бассейн под открытым небом "Чайка". И хотя в этот день на улице будет прохладно и дождливо, в бассейне вода всегда остается теплой. Для гостей приготовили еще и насыщенную развлекательную программу, розыгрыши призов и угощения. Вход на праздник — бесплатный.Напомним: в Москве сейчас проходит гастрономический фестиваль "Золотая осень". Двенадцать ярмарок с деликатесами — авторский сыр, оленина или, например, мясо рапанов. Модно и пробовать, и учиться готовить.Фестивальные площадки — во всех районах: и на окраине города, и в центре. Одна из самых красивых и крупных — на Красной площади. И не упустите возможность насладиться самой золотой осенью, пока не опали все листья — только не забываем про зонты.