Руководство магнитогорского хоккейного клуба Металлург приняло решение расторгнуть контракт с вице-президентом Геннадием Величкиным. Причиной увольнения специалиста стала неудачная игра команды на старте чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20.

Руководство магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" приняло решение расторгнуть контракт с вице-президентом Геннадием Величкиным. Причиной увольнения специалиста стала неудачная игра команды на старте чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20.Кроме того, было принято решение ввести должность первого вице-президента-директора ХК "Металлург", на которую был назначен Сергей Ласьков. Об этом сообщил официальный сайт клуба.Напомним, что ранее был уволен главный тренер команды Йозеф Яндач. Его сменил экс-наставник сборной России и санкт-петербургского СКА Владимир Воробьев.На данный момент "Металлург" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своем активе 12 очков после 16 матчей.