Накануне Максим Фадеев прилетел в Минск, где у него должен состоятся концерт. Вот только с ним приключилась ситуация, кооторая в корни может изменить предварительные планы музыканта из-за нанесенного вреда его здоровью.

Накануне Максим Фадеев прилетел в Минск, где у него должен состоятся концерт. Вот только с ним приключилась ситуация, кооторая в корни может изменить предварительные планы музыканта из-за нанесенного вреда его здоровью.Продюсер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый пост, в котором поведал о вопиющей, на его взгляд, ситуации. Фадеев со своей командой остановились в пятизвездочном отеле Marriott в центре города. По приезду их проинформировали о намечающейся пожарной тревоге."Мы попросили не включать ее, так как речь шла лишь о внутреннем обучении, и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось", – поделился Максим Александрович.Как оказалось, столь громкие звуки буквально губительны для музыканта. Команда Фадеева попросила персонал предупредить их заранее о точном времени планируемой сигнализации, чтобы артист успел надеть свои специальные беруши."Тем не менее, через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз", – рассказал разъяренный композитор.Поэтому продюсеру пришлось в экстренном порядке покинуть гостиницу с огромным риском для здоровья. По его словам, произошедшее грозило ему полной потерей слуха. "Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к завтрашнему концерту", – подытожил Максим Александрович.