Сегодня кадровая служба является одной из основополагающих в системе МВД. На плечах сотрудников лежат задачи по формированию высокопрофессионального, морально и психологически устойчивого личного состава

В этот день, 12 октября 1918 года, совместным решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была принята Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции, которая впоследствии стала основой для создания и налаживания деятельности кадровых аппаратов в органах внутренних дел России. Этот документ содержал основные принципы комплектования, обучения и прохождения службы в милиции, способствовал формированию целостной системы кадрового обеспечения – от общего отдела глав милиции до канцелярий и столов личного состава в губернских и уездных органах.Сегодня кадровая служба является одной из основополагающих в системе МВД. На плечах сотрудников лежат задачи по формированию высокопрофессионального, морально и психологически устойчивого личного состава, способного эффективно решать задачи по обеспечению безопасности личности, выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка, защите различных форм собственности.***Среди основных задач сотрудников отдела кадров - организация воспитательной работы с личным составом, широкий спектр направлений социальной работы (с действующими сотрудниками, с семьями погибших сотрудников, ветеранами и т.д.), которая включает в себя и вопросы правовой защиты. Другими словами, кадровики сопровождают сотрудников органов внутренних дел на всем протяжении их службы - с момента поступления и до момента увольнения.Одной из таких ярких представителей отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Владимиру является Екатерина Шитова. Она пришла в органы внутренних дел в сентябре 2002 года на должность психолога. С июля 2012 занимает должность специалиста по воспитательной работе. Сегодня сотрудница уверенно может сказать, что лишь на первый взгляд профессия кадровика - это череда бесконечных отчётов и документов. В процессе служебной деятельности Екатерина успешно решает вопросы социальной защиты сотрудников, членов их семей, ветеранов службы, а также 22 семей погибших сотрудников. Екатерина не безразлична к чужой беде, ко всем сотрудникам, ветеранам и родственникам погибших относится с душой, как к своим близким людям. Со многими сблизилась и сегодня уже общается скорее не по долгу службы, а по зову сердца.Талант общаться с людьми, острая интуиция, умение сглаживать или предотвращать внутренние конфликты – качества, в первую очередь необходимые для того, чтобы называться настоящим профессионалом! Екатерина обладает всеми этими качествами. Как сама признается: доверие и благодарность коллег - лучшее признание работы.В свободное от работы время Екатерина печёт торты, которыми с удовольствием угощает своих коллег, а также шьёт забавные игрушки из подручных материалов.***О службе в органах внутренних дел рассказывает ветеран ОМВД России по Кольчугинскому району подполковник полиции в отставке Людмила Владимировна Проказникова.Говорят, что в каждом деле самое сложное - начать. Расскажите, как начиналась Ваша служба в ОВД?- Во время обучения в институте в Смоленске познакомилась со своим будущим мужем, который был из Кольчугино. После замужества приехали на родину к супругу, где около пяти лет мы проработали по специальности инструкторов по спорту, затем мужа пригласили служить в милицию. В 1994 году расширялся штат местного ОВД и с подачи начальника ПДН Натальи Михайловны Барабановой я пополнила ряды кадровиков. Около пяти лет я была инспектором по кадрам, потом стала старшим инспектором по кадрам, а затем и начальником отделения по работе с личным составом. Хочется отметить, что до меня женщин, возглавлявших отделения по работе с личным составом, в области не было.Руководителями у меня были Михайлов Михаил Алексеевич и Виноградов Юрий Вадимович. Это были профессионалы высокого класса, у них многому можно было поучиться. Коллектив был сильный, профессиональный. Сейчас вспоминаю то время с большим удовольствием и улыбкой, много было интересного, веселого, никто никогда не унывал, хоть и работы было много.Несмотря на смену деятельности, спорт Вы не оставили?- Учитывая, что сотрудники милиции должны быть подготовлены во всех отношениях, не только с точки зрения нормативно - правовых знаний, но и со стороны физического развития, я всегда пропагандировала спорт и регулярно выступала за отдел на различных соревнованиях. Команда у нас была хорошая, все спортсмены с отличной физической подготовкой. На тот период времени, когда я выступала, возраст у меня был уже достаточно зрелый, я уже была мамой двоих детей, а градации по возрасту тогда не было и приходилось соревноваться с 18-19 летними девушками, но я все равно выступала на уровне и занимала золотую середину.Был ли в Вашей практике такой случай, которым бы Вы особенно гордились?- Наверное, самым серьезным испытанием для меня была масштабная проверка нашего отдела, которую проводили столичные коллеги. На тот момент я уже прослужила в органах около 15 лет, занимала должность заместителя начальника ОВД по Кольчугинскому району - начальника отделения по работе с личным составом в нашем ОВД, и за это время такой проверки у нас не было ни разу. Это было серьезное испытание для всего личного состава. Показать себя не с лучшей стороны мы не могли, поэтому все подразделения провели серьезную подготовку к предстоящей проверке. Проверяющий по нашей линии был профессионал своего дела, знал все, что касалось кадровой службы. Забегая вперед скажу, что прошли мы эту проверку на «отлично». Когда, подводились итоги проверки, работу нашего подразделения проверяющий оценил очень высоко и хвалил наш коллектив. Таких результатов мы добились исключительно благодаря общей слаженной работе. Мне было очень приятно за весь коллектив. Я свою работу очень любила, относилась к ней со всей душой, мы до сих пор общаемся с нашим бывшим коллективом и поддерживаем дружеские отношения.О чем Вы мечтали в детстве, кем Вы хотели стать?- Училась я очень хорошо, учиться мне всегда нравилось. Класса с четвертого я полюбила спорт. При росте 153 я занималась баскетболом. Восемь классов я закончила на одни пятерки и поехала поступать в техникум. Все говорили, что на специализацию по баскетболу я не поступлю из-за своего роста, но несмотря ни на что я сдала этот экзамен и поступила. При этом я была самая маленькая из всех. Помимо баскетбола я ходила на тренировки по спортивной гимнастике, как раз в институт я поступила именно на специальность.В детстве и в юности я хотела стать врачом. Мне всегда нравилась и легко давалась анатомия, физиология. Эти науки меня всегда привлекали, я их даже не учила, они как то сами запоминались. Был интересный момент в техникуме. У нас был педагог, у которого крайне тяжело было получить пятерку. На каждом уроке меня спрашивают - я отвечаю, и таким образом по итогам семестра мне автоматом поставили отлично и это был шок для всего техникума. В институте изучать данный предмет мне было гораздо легче. На экзамене мне попался билет с вопросами о сердце, а я как раз таки и хотела стать врачом именно в этом направлении, я пошла отвечать без подготовки, так как знала ответы на все вопросы билета. Сдала я этот экзамен на «отлично».После Смоленского института физической культуры я хотела поступить в медицинский институт, но так как я встретила свою половинку и вышла замуж, у меня появились другие жизненные приоритеты. Вот так и осталась эта моя мечта не реализованной, хотя, возможно, это и к лучшему.Что бы Вы хотели пожелать новому поколению полицейских?- Главное, наверное, чего хочется пожелать новому поколению сотрудников это - оставаться людьми всегда и везде, с уважением и любовью относиться к тому делу, которым занимаешься.***С 2008 года отделением по работе с личным составом ОМВД России по Юрьев-Польскому району руководит подполковник внутренней службы Татьяна Николаевна Павлова. В ее подчинении: специалист группы кадров ОРЛС старший лейтенант полиции Наталья Александровна Ярошенко, психолог направления морально-психологического обеспечения капитан внутренней службы Павел Николаевич Егоров, инспектор группы кадров ОРЛС Надежда Васильевна Севастьянова.Павел Егоров, закончив Юрьев - Польский педагогический колледж и Владимирский государственный педагогический университет, с 2005 года начал службу в ОМВД России по Юрьев - Польскому району в должности психолога. Уже во время прохождения службы закончил Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД.В основную его профессиональную задачу входит определение уровня профессиональной пригодности кандидатов на службу в полиции. Кандидаты на замещение вышестоящих должностей обязательно проходят психологическое тестирование в Отделе. Психологи оказывают необходимую помощь сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей.Работа, безусловно, ответственная, требующая хорошей профессиональной подготовки, большой отдачи, умения наладить контакт с людьми.За плечами полицейского - множество командировок, в том числе, на Кавказ, где сотрудникам очень важна психологическая поддержка.Капитан внутренней службы не раз поощрялся благодарностями и почетными грамотами, награжден различными медалями и нагрудными знаками за службу в органах внутренних дел.- Я нисколько не жалею, что выбрал службу в органах внутренних дел и если бы пришлось начать заново, я бы вновь выбрал этот путь. По случаю празднования дня кадровой службы МВД хочется пожелать своим коллегам профессионального роста, реализации намеченных планов, семейного благополучия и успехов в работе! – говорит капитан внутренней службы.