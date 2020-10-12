Это первый транш, общий объём финансирования составит более 2,7 млрд рублей.

9 октября состоялось внеочередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.Очередные изменения вносятся в госпрограмму «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы».«По федеральному проекту «Дорожная сеть» получен межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей на строительство », - добавили в пресс-службе.Это первый транш, общий объём финансирования составит более 2,7 млрд рублей.«Нужно не просто успеть провести конкурсные процедуры, но и добиться определенного уровня технической готовности объекта уже в этом году», - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов.Напомним, что региональные власти считают проект приоритетным. Дублёр перегруженной улицы Добросельской необходим, чтобы оптимизировать транспортные потоки в областной столице.