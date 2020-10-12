В результате возгорания он отравился угарным газом.

12 октября в 03:55 жители города Меленки позвонили в МЧС и сообщили о пожаре. Загорелся частный дом, сообщает пресс-служба ведмоства.В Старой Слободе, на улице Венедиктова полыхал дом №33. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Возгорание началось в ночное время, все жильцы спали, первыми пожар увидели соседи в доме напротив. Они и сообщили об этом в пожарную охрану.Сотрудниками МЧС России спасён мужчина 1960 года рождения. Он надышался угарным газом и был госпитализирован. Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.