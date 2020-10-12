Пустить тепло в оставшиеся дома обещают к середине недели.

Синоптики Костромской области на этой неделе прогнозируют резкое похолодание. Сегодня на еженедельном оперативном совещании глава региона Сергей Ситников потребовал от руководителей муниципалитетов до 15 октября завершить подключение жилых домов к теплоснабжению, рассказывает пресс-служба губернатора.Районы, в которых с началом отопительного сезона, отмечались проблемы, исправляют ситуацию. Глава Костромского района Елена Шилова отчиталась, что накануне запущены в работу все котельные. Все социальные объекты также подключены к теплу.В Красном-на-Волге вопрос запуска газовой котельной будет решён сегодня, доложил руководству региона глава района Алексей Стецура.В Костроме остаются не подключенными к теплоснабжению 68 многоквартирных домов. Большую часть запустят сегодня. Остальные к среде, отметил исполняющий обязанности главы администрации города Олег Болоховец.