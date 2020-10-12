Во Владимире состоялось спортивное шоу "Мотоджимхана - 2020".

Владимирские байкеры закрыли мотосезон спортивным шоу "Мотоджимхана - 2020". В таком формате оно прошел впервые.Во Владимир приехали 150 мотоциклистов из разных регионов. Участниками шоу были не только байкеры. Малыши соревновались на беговелах, а их родители - на велосипедах. Центральным событием шоу стало фигурное вождение и маневрирование среди искусственных препятствий. Главными организаторами мотоджиханы выступили участники мотоклуба "Ночные волки Владимир".