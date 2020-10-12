Осенний призыв стартовал с особенностями, связанными с Covid-19.

Осенний призыв стартовал с особенностями, связанными с Covid-19. Все мероприятия будут проводиться с учётом комплекса мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Сроки кампании остались традиционными: с 1 октября по 31 декабря. Сообщили впресс-службе белого дома.В ходе осенней призывной кампании из 33 региона должно быть призвано более 1100 человек. В основном наши ребята будут служить в границах Западного военного округа. Порядка 10 процентов призывников отправятся в учебные подразделения, по окончании которых смогут продолжить военную службу в любой точке России.При необходимости сотрудники и призывники будут оперативно тестироваться на наличие инфекционного заболевания – за счёт сил и средств Министерства обороны РФ, отметили в военном комиссариате области.Убывающие для прохождения службы с областного призывного пункта владимирцы будут обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты на весь маршрут следования.