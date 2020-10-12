В госпитали привезли новые аппараты ИВЛ, также в медучреждениях развернули дополнительные койки.

Как сообщает пресс-служба Владимирской области, всего в инфекционные госпитали должны поставить порядка 80 аппаратов ИВЛ. 43 современных аппарата искусственной вентиляции лёгких уже установлены и полностью готовы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Остальные 33 единицы оборудования будут готовы к работе в ближайшее время. По словам директора Департамента здравоохранения Елены Утемовой, оборудование поступило в рамках централизованной поставки Минпромторга в соответствии с заявленной потребностью Минздрава РФ.Также в области развёрнули еще135 коек для лечения пациентов с Covid-19. Теперь специализированный коечный фонд в регионе составляет 858 коек.Так, в Александровской районной больнице стало 110 коек, в Петушинской РБ - 90, Гусь-Хрустальной РБ и ЦГБ г. Коврова – 80 мест. Инфекционное отделение Судогодской центральной районной больницы имеет 40 коек и принимает пациентов из Судогодского района и Владимира со среднетяжёлой формой заболевания.- Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», – дополнила глава департамента здравоохранения.