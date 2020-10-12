Она сообщила о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 50 000 рублей.

Она сообщила о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 50 000 рублей.При осмотре не было обнаружено следов, указывающих на взлом дверей или окон. Было установлено, чтов квартиру в отсутствие хозяйки беспрепятственно мог попасть её 27-летний брат, имевший ключи от входной двери. У негообнаружили залоговые билеты из ломбарда. Задержанный сознался, пояснив, что планировал позже выкупить похищенное, сообщил порталПолицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.