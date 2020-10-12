Стартовал четвертый сезон олимпиады "Я - профессионал", входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Стартовал четвертый сезон олимпиады "Я - профессионал", входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".Регистрация участников открыта с начала октября. В прошлом году студент ВЛГУ Данила Авдеев уже становился золотым медалистом третьего сезона по направлению "Юриспруденция". И проходил стажировку в правительстве Санкт-Петербурга, но дистанционно - из Владимира.