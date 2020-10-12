Старший брат подговаривает младшего:
- Значит так: мы уже взрослые и можем ругаться.
Делаем так: входим на кухню, я говорю слово ""бLядь"", ты - ""в ж*пу"" и наблюдаем за реакцией.
Заходят на кухню и видят, что их мать жарит оладьи.
Поворачивается к ним и говорит:
- Ну, чтобы вы хотели?
Старший не упускает момент и говорит:
- Да мне бы, бLядь, оладушков.
Хрясть! Получает охренительный подзатыльник и в слезах вылетает из кухни.
- Ну а тебе чего? - грозно говорит мама, поворачиваясь к младшему.
- Да я уж и не знаю - отвечает тот испуганно:
но только в ж*пу такие оладушки.
еще анекдот!