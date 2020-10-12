Накануне 8-летний Дима Никашов не вернулся с прогулки.

Накануне 8-летний Дима Никашов не вернулся с прогулки.Полиция и поисковики отряда "Лиза Аллерт" разыскивают Никашова Дмитрия 2012 г.р. (8 лет), из д. Таланово, Гусь-Хрустальный р-н, Владимирская обл.Приметы: рост 128 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.Был одет: чёрная кожаная куртка на молнии, чёрные спортивные брюки, белые кроссовки, чёрная шапка.Сбор добровольцев сегодня в 15:00 д. Таланово, Гусь-Хрустальный р-н, Владимирская обл.Напомним, что вчера добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с Напомним, поиск пропавшего мальчика идет с 28 сентября. За эти дни пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков.Пропавшего в 200 метрах от дома 28 сентября. Ребенка до сих пор так и не нашли.