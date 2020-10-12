В краже подозревается один из послушников.

Задержан подозреваемый в совершении кражи денег из монастыря во Владимирской области, сообщает пресс-служба УМВД региона.В сентябре текущего года в полицию обратился настоятель одного их храмов в Вязниковском районе, рассказавший о пропаже 800 000 рублей, собранных прихожанами для ремонта храма.На месте происшествия сотрудники полиции установили, что деньги хранились в шкафу в келье настоятеля, о чём могли знать проживающие здесь послушники. Один из них, 34-летний уроженец Псковской области, покинул монастырь сразу после пропажи денег и на связь не выходил.В результате поисков полицейские задержали фигуранта на территории Рязанской области.Мужчина сознался в совершении кражи, пояснив, что деньги потратил на аренду автомобиля и охранников, посещение ресторанов и проживание на съёмной квартире в Москве. В момент задержания оперативниками фигурант направлялся к своему другу, планируя остаться жить у него.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».Фигурант заключён под стражу.