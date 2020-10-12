Изменения в призывной кампании из-за коронавируса есть, но не критичные. В администрации области рассказали, как молодежь будут забирать в армию в этом году. Сроки осеннего призыва

Изменения в призывной кампании из-за коронавируса есть, но не критичные. В администрации области рассказали, как молодежь будут забирать в армию в этом году. Сроки осеннего призыва остаются прежними: с 1 октября до 31 декабря. За это время ряды Вооруженных Сил пополнят 1 100 человек из Владимирской области. В связи с продолжением пандемии в военном комиссариате региона спланировали безопасное проведение