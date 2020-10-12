Администрация города утвердила требования к оформлению фасадов и витрин.

Разработаны основные требования по декоративно-художественному и световому оформлению фасадов и витрин предприятий потребительского рынка и услуг в городе Владимире в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. Они учитывают опыт праздничного оформления Владимира в предыдущие годы, успешные практики других городов, рекомендации экспертов-дизайнеров, сообщает пресс-служба администрации города.Они утверждены постановлением владимирской администрации №48 от 2 октября 2020 года.При оформлении витрин необходимо использовать аппликации преимущественно белого цвета, свето-динамические и декоративные элементы, елки, надувные фигуры, объемно-пространственные конструкции. При украшении крупных торговых центров следует задействовать фасады и прилегающие территории, используя все виды декоративно-художественной и световой продукции. При наличии на территории деревьев возможно использование светового шнура, световых гирлянд и прожекторов для подсвечивания деревьев.Предусмотрено 3 варианта оформления.Минимальный - используется гирлянда для украшения входной группы, отдельные световые и декоративные элементы, аппликации в витринах.Стандартный - гирляндой украшается ещё и фасад. В оформлении используются живые ели перед входом. В витринах могут дополнительно использоваться свето-динамические гирлянды и декоративные элементы.Максимальный - использование дополнительных декоративных элементов, например, световых фигур, светодиодных панно.Определены сроки монтажа декоративно-художественного и светового оформления - с 15 ноября по 1 декабря. Демонтировать новогоднее украшение следует в период с 20 по 31 января.