Заслуженный мастер спорта Инна Филимонова заняла первое место с суммой троеборья 420 кг в весовой категории до 57 кг.

В Туле завершился Кубок России по классическому пауэрлифтингу, в котором принимали участие спортсмены из 42 регионов страны. За Владимирскую область выступали две представительницы ковровской спортшколы «Вымпел».Заслуженный мастер спорта Инна Филимонова заняла первое место с суммой троеборья 420 кг в весовой категории до 57 кг.В этой же весовой категории выступала дочь Инны – Майя Филимонова. Являясь самой молодой участницей соревнований, она выполнила норматив мастера спорта России с суммой троеборья 310 кг.В марте этого года Инна и Майя Филимоновы участвовали в Чемпионате и Первенстве России по классическому пауэрлифтингу в Архангельске. Заняв первое и второе место в своих весовых категориях, они вошли в основной состав сборной России. Сообщает департамент спорта.