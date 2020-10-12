России не нужно подписывать документы об интеграции с Александром Лукашенко. Это может настроить белорусский народ против Москвы, считает политический обозреватель Максим Юсин.

России не нужно подписывать документы об интеграции с Александром Лукашенко. Это может настроить белорусский народ против Москвы, считает политический обозреватель Максим Юсин.Пророссийская политика Лукашенко может нанести серьезный удар по имиджу России среди белорусов, считает Юсин. Для большинства граждан страны Батька стал нелегитимным президентом, подчеркнул эксперт.По его мнению, Лукашенко токсичен, и все, что он будет делать для интеграции в рамках Союзного государства, большинство белорусов воспримет негативно. "Потому, что будут ассоциироваться с Лукашенко", – сказал политобозреватель в эфире ютуб-канала "Голос Правды".Пока Лукашенко остается в президентском кресле, интеграцию с Белоруссией нужно отложить, убежден Юсин. Он считает, что должно пройти пару лет: к руководству страной придут новые люди, которые получат власть в результате честных выборов, без масштабных фальсификаций и подтасовок.Если Москва подпишет документы об интеграции с Лукашенко, у большинства белорусов возникнет мнение, что нелегетимный правитель пытается навязать им союз с Россией. Непопулярность нынешнего белорусского лидера в итоге отразится на Кремле, предостерег журналист.Напомним, что спустя месяц после президентских выборов в Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ и озвучил свою позицию по интеграции с Россией. По его мнению, сближение на основе Союзного договора 1999 года невозможно.Лукашенко пояснил, что с тех пор выросли новые поколения, поэтому планы 21-летней давности реализовать не получится. Необходимо приспособить дорожные карты по интеграции к новым условиям, считает белорусский лидер.Он указал на необходимость равноправной экономической интеграции России и Белоруссии. "Нет, не все объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска", – заявил Лукашенко.