Транзит власти в Белоруссии может пройти по казахстанскому сценарию. В таком случае Александр Лукашенко сохранит часть полномочий и контроль за ситуацией в республике даже после ухода с президентского поста, считает политолог Кирилл Озимов.

Транзит власти в Белоруссии может пройти по казахстанскому сценарию. В таком случае Александр Лукашенко сохранит часть полномочий и контроль за ситуацией в республике даже после ухода с президентского поста, считает политолог Кирилл Озимов.В Белоруссии готовится конституционная реформа. Значительная часть властных полномочий должна перейти регионам и муниципалитетам, повысится роль парламента.Перераспределение полномочий должно сохранить ключевые звенья нынешнего белорусского режима, отметил политолог Кирилл Озимов. В таком случае бояться прихода к власти оппозиционных политиков Александру Лукашенко не стоит, полагает эксперт."Они, возможно, будут представлены в парламенте, но исключительно в меньшинстве, без рычагов для влияния на политику", – пояснил Озимов.После проведения конституционной реформы в Белоруссии могут быть назначены досрочные президентские выборы. Но важным будет не сам факт их проведения, а то, кто будет контролировать волеизъявление граждан, считает политолог.Лукашенко заинтересован в спокойно транзите власти, поэтому досрочные выборы могут пройти при текущем составе Центризбиркома, полагает Озимов. Но он не исключил, что глава ЦИК Лидия Ермошина может покинуть пост.По мнению эксперта, транзит власти в Белоруссии может пройти по сценарию Казахстана. В таком случае из власти Лукашенко не уйдет: он может встать во главе парламента, который конституционная реформа наделит большими полномочиями, или Совет безопасности республики, написал эксперт в своей колонке на портале "Украина.ру".В марте 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он правил почти 30 лет. Бывший глава государства сохранил в своих руках значительные полномочия: пост главы Совета безопасности Казахстана, лидера правящей партии и члена Конституционного совета.Конституционную реформу Александр Лукашенко обсуждал 10 октября во время встречи с заключенными СИЗО КГБ. В беседе принимали участие бывший кандидат в президенты Белоруссии, экс-банкир Виктор Бабарико, члены координационного совета оппозиции. Разговор длился несколько часов, его содержание осталось в тайне.Лукашенко 4,5 часа общался с оппозиционерами, чтобы получить от них советы о том, как выжить в СИЗО.— Миша Ильин (@m_for_mixacb)