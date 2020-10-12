Врезался в опору ЛЭП. В Александрове произошла авария с участием отечественной легковушки. По предварительной информации, на улице Кольчугинской водитель, управляя “Ладой” 14-ой

Врезался в опору ЛЭП. В Александрове произошла авария с участием отечественной легковушки. По предварительной информации, на улице Кольчугинской водитель, управляя “Ладой” 14-ой модели, врезался в линию электропередач. Машина получила сильные повреждения. Водителю и его пассажиру тоже досталось. С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: В