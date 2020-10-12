Трагедия произошла накануне.

Трагедия произошла накануне.В воскресенье в 13-38 11 поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Судогодский район, а/д Владимир-Муром-Арзамас, 55 км.По сообщениям очевидцев, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, погиб минимум один человек. Предварительная причина - выезд на встречную полосу. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 3 единицы техники.