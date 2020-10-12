Граффити украсило бетонный забор в микрорайоне Коммунар.

Очередную работу подарил жителям города Владимира стрит-арт художник Мишкин. Граффити украсило бетонный забор в микрорайоне Коммунар.Быстрый арт - называется "Барт" по мотивам мультсериала Симпсоны. Как рассказывает сам художник, каждое утро множество детей с родителями проходит мимо этого места. По замыслу, Мардж Симпсон с сыном Бартом идут в школу, но отстав от неё, он пишет свое имя на стене. Причём с твёрдым знаком на конце. И это отсылка к историческому событию. Рисунок был сделан 10 октября, а в 1918 году в этот день ввели новые правила правописания. Из алфавита исключили несколько букв, в том числе и твердый знак или "Ер", как его тогда называли.