Ещё один пострадал.
11 октября в 21:05 года в региональное МЧС России поступило сообщение о возгорании частного дома в Александровском районе. В деревне Старая Слобода, на улице Солнечная, горел дом №3, сообщили в пресс-службе ведомства.
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре погиб один человек. Ещё один пострадал. Причины устанавливаются.
Известно, что имело место позднее обнаружение пожара и, как следствие, несвоевременный звонок в пожарную охрану. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 13 человек.