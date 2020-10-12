Ещё один пострадал.

11 октября в 21:05 года в региональное МЧС России поступило сообщение о возгорании частного дома в Александровском районе. В деревне Старая Слобода, на улице Солнечная, горел дом №3, сообщили в пресс-службе ведомства.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров.К сожалению, на пожаре погиб один человек. Ещё один пострадал. Причины устанавливаются.Известно, что имело место позднее обнаружение пожара и, как следствие, несвоевременный звонок в пожарную охрану. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 13 человек.