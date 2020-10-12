С апелляцией в суд вышла Муромская прокуратура.

Владимирским областным судом удовлетворено апелляционное представление Муромской городской прокуратуры области на приговор Муромского городского суда от 7 февраля 2020 года.Прокурор ставил вопрос об ужесточении приговора с учетом наличия в действиях обвиняемого особо опасного рецидива и повышенной степени общественной опасности совершённых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.Сначала гражданин был оштрафован на 30 000 рублей за приобретение и хранение трёх граммов вещества.Однако Владимирский областной суд удовлетворил требования прокуратуры, назначив осуждённому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.