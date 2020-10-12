Депутат Госдумы Евгений Марченко направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители на признаки секты.

На минувшей неделе в СМИ Ивановской области появилась информация о неканонической деятельности схиархимандрита Иоанникия на Никольском приходе селе Чихачёво. В Кинешемской епархии прокомментировали сложившуюся ситуацию.«По каждому из обращений, в которых заявители сообщали о том, что их родственники или близкие люди поселились в общине с. Чихачево, проводилась выездная проверка епархиальной комиссией. В настоящее время расследование обстановки, сложившейся на приходе Никольского храма, ведётся епархиальными комиссиями под непосредственным контролем епископа Кинешемского и Палехского Илариона. По итогам работы комиссий будут приняты решения канонического характера, о которых будет сообщено дополнительно. Ни одна из туристических фирм или других организаций, занимавшихся или занимающихся организацией паломнических поездок в общину села Чихачёво, не имеет на эту свою деятельность благословения епархиального архиерея», — отмечается в заявлении пресс-службы епархии.Напомним, что депутат Госдумы Евгений Марченко направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители Ивановской области на признаки секты.Депутат пишет, что к нему обратилась жительница Ивановской области Екатерина Рыбина с просьбой провести проверку деятельности Свято-Никольской обители в селе Чихачёво Ивановской области.По данным депутата, в обращении Рыбина рассказывает, что её мать Ирина Агапова начала посещать обитель, где проповедует Иоанникий, десять лет назад. Затем она переехала туда жить, а спустя время пропала. Женщину нашли в Нижнем Новгороде, куда её, якобы, вывезли и заставили работать.По словам Рыбиной, паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжёлую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают.