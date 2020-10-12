Злоумышленник подошел к одной из касс и передал записку сотруднице, в которой потребовал отдать денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в отделении банка», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась управляющая одного из банков столицы. Женщина сообщила, что в помещении офиса на Пронской улице произошло противоправное деяние. Неизвестный, взяв талон на обслуживание, подошел к одной из касс и передал записку сотруднице, в которой потребовал отдать денежные средства из кассы. В противном случае он угрожал взорвать помещение. Кассир деньги не отдала и обратилась к управляющему, после чего злоумышленник покинул банк в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на Самаркандском бульваре. Им оказался 33-летний приезжий мужчина. Установлено, что таким образом мужчина решил получить денежные средства, не имея при себе взрывного устройства, однако запаниковал и покинул организацию.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18