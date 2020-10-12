Слишком поздно была вызвана помощь.

Слишком поздно была вызвана помощь.Накануне 21.05 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Солнечной в деревне Старая Слобода Александровского района. Гоорела крыша частного дома.Пожар был ликвидирован на площади 90 кв. м, сообщила - пресс-служба МЧС по Владимирской области. Существовала угроза распространения огня на соседний частный жилой дом. Пожарные предотвратили переход огня и отстояли соседний дом. К сожалению, на пожаре погиб человек - 63-летняя женщина и еще один - пострадал.