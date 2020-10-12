Аномально теплая погода не спешит уходить из столичного региона. Большая часть осени в Москве и Московской области выдалась сухой и солнечной: даже в октябре дневная температура воздуха ..

Аномально теплая погода не спешит уходить из столичного региона. Большая часть осени в Москве и Московской области выдалась сухой и солнечной: даже в октябре дневная температура воздуха порой поднималась до 17-18 градусов Цельсия, что крайне нехарактерно для этого месяца."Сломанную" погоду ощутили на себе не только люди, но и сама природа. Так, в подмосковных Пущино, Протвино и Дубне местные жители увидели цветущую сирень. А один из фотографов запечатлел, как на неувядающие цветы садятся бабочки. Биологи считают, что на необыкновенное тепло могут отреагировать и другие растения, передает интернет-издание "",