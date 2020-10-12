Послушник монастыря украл деньги у настоятеля. Полицейские Владимирской области задержали подозреваемого в краже пожертвований на ремонт храма. ЧП случилось в Вязниковском районе,

Послушник монастыря украл деньги у настоятеля. Полицейские Владимирской области задержали подозреваемого в краже пожертвований на ремонт храма. ЧП случилось в Вязниковском районе, священнослужитель пришел к правоохранителям, заявив, что из его кельи исчезло 800 тысяч рублей. Деньги настоятелю храма дали прихожане на ремонт монастыря. Оперативники осмотрели место происшествия, выяснили, что деньги хранились в шкафу кельи настоятеля,