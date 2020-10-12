За десятки лет существования медицинская служба УМВД Владимирской области прошла путь от небольшой медчасти до развитого ведомственного ЛПУ.

Долгие годы ведомственная медицинская служба, выполняя свою гуманную миссию, стоит на охране здоровья сотрудников органов внутренних дел, укрепляя здоровье личного состава УМВД России по Владимирской области, продлевая активное долголетие пенсионеров МВД и заботясь об их семьях.Сегодня медицинская служба УМВД Владимирской области, начинавшая свой путь от небольшой медицинской части, стала развитым ведомственным лечебно-профилактическим учреждением.В настоящее время ФКУЗ «МСЧ МВД по Владимирской области» включает в себя: поликлинику, военно-врачебную комиссию, госпиталь, Центр психологической диагностики, Центр Реабилитации, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.Руководит ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» полковник внутренней службы Олег Геннадьевич Замуленко.«Поздравляю всех моих коллег, медицинских сотрудников и работников системы МВД, а также ветеранов службы с нашим профессиональным праздником – Днём медико-санитарных частей МВД России!Выражаю глубокую благодарность коллективу, с которым сегодня работаю. Каждый из вас - настоящий профессионал, преданный своему делу! Каждый день мы вместе идем плечо к плечу и решаем поставленные перед службой задачи, преодолеваем трудности и радуемся удачам. Уверен, что этот дух единства сохранится и обязательно будет передан новому поколению сотрудников.Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и надежной поддержки от родных и близких!С праздником, коллеги!»