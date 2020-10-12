Возгорание произошло в темное время суток.

Возгорание произошло в темное время суток.Сегодня в 03.55 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: г. Меленки, ул Венедиктова, д. 33.Установлено, что имело место позднее обнаружение пожара – соседи в доме напротив проснулись, увидели пожар и сообщили об этом в пожарную охрану, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Сотрудники Меленковского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно приступили к разведке и тушению пожара. В ходе разведки в доме звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина 1960-го года рождения, который надышался угарным газом. Сотрудники МЧС России спасли его и вынесли на свежий воздух. Мужчина был госпитализирован, сейчас его здоровью ничто не угрожает.