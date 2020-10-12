Приказом Генерального прокурора России срок полномочий старшего советника юстиции Лукьянова Сергея Вячеславовича в должности прокурора Меленковского района Владимирской области продлен на пять лет.

Приказом Генерального прокурора России срок полномочий старшего советника юстиции Лукьянова Сергея Вячеславовича в должности прокурора Меленковского района Владимирской области продлен на пять лет.Лукьянов С.В. родился в 1966 году, в 1991 году окончил Саратовский юридический институт им. Курского.С июля 1991 года проходил службу в органах прокуратуры Владимирской области. Стажер, помощник, старший помощник, заместитель Муромского городского прокурора, с 14.10.2015 – в занимаемой должности.