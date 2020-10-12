За своё агрессивное поведение он получил 2 года колонии.

Зимой текущего года 29-летний житель Суздальского района в состоянии алкогольного опьянения прибыл к месту жительства сотрудника уголовно-исполнительной системы, осуществляющего за ним надзор. Судимый мужчина на почве неприязни избил потерпевшего, а также пригрозил повредить некое имущество врага.Причиной столь агрессивного поведения послужила замена исправительных работ на реальное лишение свободы со стороны сотрудника УФСИН.После драки он обратился в правоохранительные органы. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, и угроза применения насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).С учётом всех обстоятельств, суд назначил осуждённому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.